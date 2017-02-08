Gölbaşı Belediyesi ev hanımlarına ve çalışan bayanlara sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla başlattığı kurslara yenileri ekldi

Gölbaşı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yeni açılan kangoo jumps (sıçrama egzersizleri), yoga, kids zumba (çocuk zumbası), H.A.T(kalça, karın ve üst bacak bölgesini çalıştıran egzersiz), step-aerobik, total body (tüm vücut geliştirme egzersizleri) kurslarının kayıtları başladı.
Gölbaşı Belediyesi’nden sporseverlere yeni kurslar
İlk defa açılan kangoo jumps (sıçrama egzersizleri), yoga, kids zumba (çocuk zumbası), H.A.T(kalça, karın ve üst bacak bölgesini çalıştıran egzersiz), step-aerobik, total body (tüm vücut geliştirme egzersizleri) kursları ile kadınlar bilinçli ve sistemli spor yapmanın yararlarını öğrenecekler.
Uzman eğitmenler sporu sevdiriyor
Çeşitli branşlarda açtığı spor kursları ile farklı yaş gruplarına spor yapma imkanı sunan Gölbaşı Belediyesi, ilçenin 3 farklı noktasında hizmet vermeye devam ediyor.
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