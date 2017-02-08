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Gölbaşı Belediyesi ev hanımlarına ve çalışan bayanlara sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla başlattığı kurslara yenileri ekldi

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Gölbaşı Belediyesi ev hanımlarına ve çalışan bayanlara sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla başlattığı kurslara yenileri ekldi
Gölbaşı Belediyesi’nin ev hanımlarına ve çalışan bayanlara sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla başlattığı kurslara yenileri eklendi.

Gölbaşı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yeni açılan kangoo jumps (sıçrama egzersizleri), yoga, kids zumba (çocuk zumbası), H.A.T(kalça, karın ve üst bacak bölgesini çalıştıran egzersiz), step-aerobik, total body (tüm vücut geliştirme egzersizleri) kurslarının kayıtları başladı.

Gölbaşı Belediyesi’nden sporseverlere yeni kurslar

İlk defa açılan kangoo jumps (sıçrama egzersizleri), yoga, kids zumba (çocuk zumbası), H.A.T(kalça, karın ve üst bacak bölgesini çalıştıran egzersiz), step-aerobik, total body (tüm vücut geliştirme egzersizleri) kursları ile kadınlar bilinçli ve sistemli spor yapmanın yararlarını öğrenecekler.

Uzman eğitmenler sporu sevdiriyor

Çeşitli branşlarda açtığı spor kursları ile farklı yaş gruplarına spor yapma imkanı sunan Gölbaşı Belediyesi,  ilçenin 3 farklı noktasında hizmet vermeye devam ediyor.

Sporu, bayanların yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen kurslar, Gölbaşı Belediyesi Rauf Denktaş Spor Merkezi,  Ahmet Yesevi Kültür Merkezi,  Eymir Toki Spor Merkezi ‘nde uzman eğitmenler tarafından veriliyor.
Sporseverler bugün itibariyle başlayan kayıt müracaatlarını Gölbaşı Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapabilecek .
Detaylı bilgi almak isteyenler 485 50 36-37 nolu numarayı arayabilir.
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