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Gölbaşı Belediyesi Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Eymir Mahallesi parklarında isim tabelası çalışmaları yapıldı

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Gölbaşı Belediyesi Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Eymir Mahallesi parklarında isim tabelası çalışmaları yapıldı
Gölbaşı’nda Parklara Dekoratif İsim Tabelası Yapıldı

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gaziosman Paşa Mahallesi 23 Nisan Parkı, Bahçelievler Mahallesi Zilfar Karagöz, Fethi Duruay, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı ve Eymir Mahallesi’ndeki Eymir Parkı’na özel tasarım ışıklı gabion isim tabelası yapıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, park isim tabelaları çalışmalarına ilişkin olarak “Gölbaşımızı daha güzel hale getirmek ve parklarımıza daha estetik bir görünüm kazandırmak parklarımızın tabelalarını degistirdik. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün özel tasarımlarıyla hazırlanan renkli tabelalar parklarımıza ayrı bir hava , ayrı bir renk kattı” ifadelerinde bulundu.

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