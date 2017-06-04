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Gölbaşı Belediyesi, geleneksel hale getirdiği iftarlarının ilkini Şafak Mahallesi’nde düzenledi

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Gölbaşı Belediyesi, geleneksel hale getirdiği iftarlarının ilkini Şafak Mahallesi’nde düzenledi
Şafak Mahallesi’nde verilen iftar yemeğine çok sayıda mahalle sakininin yanı sıra, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, eşi Hatice Duruay, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarı ve meclis üyeleri katıldı.

İftardan önce Başkan Duruay ve eşi Hatice Duruay, iftar sofralarını tek tek dolaşarak, vatandaşlar ile selamlaştı ve ramazanlarını tebrik etti. 

“Ramazan, birlik, beraberlik ve paylaşım demek” 

İftar yemeğinin ardından konuşan Başkan Duruay, katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, “Rabbim sevdiklerimizle beraber nice Ramazanlara ulaştırsın. Ramazan birlik, beraberlik ve paylaşım demek. Biz de Şafak Mahallemizde mahalle iftarının ikincisini yapıyoruz. Bu birliğimizi beraberliğimizi nasıl 15 Temmuz’da gösterdiysek, inşallah her Razaman ayında da göstereceğiz” diye konuştu. 

“Gölbaşımıza çağ atlatıyoruz” 

Başkan Duruay, Gölbaşı’na hizmet etmenin bir görev değil, namus şeref meselesi olduğunu her yerde belirttiğini aktararak, şunları kaydetti: 

“Bizde bundan dolayı yapmış olduğumuz projelerle Gölbaşımızı gerçekten çağ atlayan bir Gölbaşı haline getiriyoruz. Bu sene yaptığımız yatırımların toplamı son 15 yılda yapılan yatırımların hepsine bedel. Gölbaşı’nı Gölbaşı yapan Mogan Gölümüzün temizliği başladı. Bildiğiniz gibi Gölbaşı, 25 yıldır bunun için uğraşıyordu. Gölbaşımıza, Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Gölbaşımızın en büyük parkı olan Şehir Parkı’nı, Şafak, Seğmenler ve Eymir Mahallesi’nin ortasına yapıyoruz. Burada 7’den 77’ye hepimizin hoşça vakit geçireceği alanlarımız olacak. Ayrıca siz hemşerilerimizin daha yoğun bir şekilde kullanması için Zübeyde Hanım Kültür Merkezimizi yapıyoruz. Ankara’nın en modern pazar yeri de burada olacak.” 

"Mahalle muhtarından Başkan Duruay'a teşekkür" 

Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan, Başkan Duruay'a mahallesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti: 

"Atatürk Okulumuzda 60 kişilik sınıflar vardı. Bu sınıflarda çocuklar ders çalışamaz hale gelmişti. Başkanımıza söyledim. Cemil Bey imam hatip okulu yapmıştı. Fatih Başkanımız sağolsun oraya el atarak, bilgisayarlarına kadar aldı. Orayı ortaöğretime çevirdik. Artık Atatürk okulunda 30 kişilik sınıflar var. Onun için bir kez daha başkanımıza teşekkür ediyorum."

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