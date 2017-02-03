  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C

Gölbaşı Belediyesi, ilçe emniyet müdürlüğüne 2 hafif ticari araç ile Özel Harekat Daire Başkanlığına 1 ticari araç hibe etti

»
Gölbaşı Belediyesi, ilçe emniyet müdürlüğüne 2 hafif ticari araç ile Özel Harekat Daire Başkanlığına 1 ticari araç hibe etti
​Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, araç tesliminde yaptığı konuşmada, ilçedeki asayiş konusunda üzerlerine düşen görevi belediye ve meclis üyeleri ile beraber yaptıklarını ve yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Beraberce yapılan her işin Gölbaşı’na bir hizmet olarak geri döndüğünü vurgulayan Duruay, şunları kaydetti:

“Sizin yaptığınızda bizim yaptığımızda kamu görevi. Bunlar  Gölbaşı’ndaki insanlarımızın daha rahat daha güvenli bir hayat sürmesi için yapılan işlemlerimiz. Bizde bu manada, buradaki ihtiyacın araç olduğunu öğrendik. Belediye meclis üyelerimizle meclisimizde böyle bir karar aldık. Allah hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin. Her zaman sizlerin yanındayız.”

“Gölbaşı’na hizmet etmek şeref meselemiz oldu”

Duruay, Gölbaşı’na hizmet etmenin bir görevden ziyade şeref, namus meselesi olduğunu belirterek, “15 Temmuz gecesi göstermiş oldukları özveri için Gölbaşı’na ne yapsak az geldiğine inanıyorum. Araçlarınızı güle güle kullanın” dedi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin de belediye meclis üyelerine ve Duruay’a teşekkür ederek, “Bizlerin başarısı sizlerin başarısıdır. Emniyet teşkilatı olarak elimizden gelen gayreti sarfedecegiz. Sizlerin bize verdiği manevi destek biz güç ve moral veriyor” diye konuştu.

Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker ise ülkenin geleceği için ellerinden gelenin daha iyisini yapacaklarını söyledi.

Gölbaşı Belediyesi’nin kendilerinin her türlü eksiğini ve sıkıntılarını  giderdiğinin altını çizerek, “Bugünde bir araç hediye ederek ihtiyacımıza cevap vermiş oluyorsunuz. Her zaman desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz” diye kaydetti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gölbaşı’nda hasta eşine bakabilmek için sokaklarda pekmez satan 82 yaşındaki Kemal Işıkdere’ye Gölbaşı Belediye’si yardım etti16 Ocak 2017 Pazartesi 12:09
  • Gölbaşı’nda yaşayan engelli vatandaşlar, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti11 Ocak 2017 Çarşamba 14:14
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, hava şartları nedeniyle aç kalan kuşları besledi06 Ocak 2017 Cuma 12:52
  • Gölbaşı Çorumlular Birliği tarafından "Birlik ve Beraberlik" etkinliği gerçekleştirildi30 Aralık 2016 Cuma 13:24
  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümünde, Gölbaşı Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi28 Aralık 2016 Çarşamba 13:06
  • İstiklal Marşımız'ın şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80'nci yıldönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz27 Aralık 2016 Salı 12:48
  • Yoğun kar yağışı ile birlikte karla kaplanan Gölbaşı’nda renkli görüntüler oluştu22 Aralık 2016 Perşembe 15:06
  • Gölbaşı Belediyesi’nin ihtiyacı olan ailelere yardım yaptığı Paylaşım Noktası çalışmalarına devam ediyor20 Aralık 2016 Salı 12:26
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı’na gelen tarama gemisi İmbat’ın kurulumunu yerinde inceledi10 Aralık 2016 Cumartesi 17:12
  • Mevlid Kandili'nin tüm dünyada barış, huzur ve hoşgörüye vesile olmasını diliyoruz10 Aralık 2016 Cumartesi 17:11
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim