Gölbaşı Belediyesi, ilçe emniyet müdürlüğüne 2 hafif ticari araç ile Özel Harekat Daire Başkanlığına 1 ticari araç hibe etti

​Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, araç tesliminde yaptığı konuşmada, ilçedeki asayiş konusunda üzerlerine düşen görevi belediye ve meclis üyeleri ile beraber yaptıklarını ve yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Beraberce yapılan her işin Gölbaşı’na bir hizmet olarak geri döndüğünü vurgulayan Duruay, şunları kaydetti:

“Sizin yaptığınızda bizim yaptığımızda kamu görevi. Bunlar Gölbaşı’ndaki insanlarımızın daha rahat daha güvenli bir hayat sürmesi için yapılan işlemlerimiz. Bizde bu manada, buradaki ihtiyacın araç olduğunu öğrendik. Belediye meclis üyelerimizle meclisimizde böyle bir karar aldık. Allah hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin. Her zaman sizlerin yanındayız.”

“Gölbaşı’na hizmet etmek şeref meselemiz oldu”

Duruay, Gölbaşı’na hizmet etmenin bir görevden ziyade şeref, namus meselesi olduğunu belirterek, “15 Temmuz gecesi göstermiş oldukları özveri için Gölbaşı’na ne yapsak az geldiğine inanıyorum. Araçlarınızı güle güle kullanın” dedi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin de belediye meclis üyelerine ve Duruay’a teşekkür ederek, “Bizlerin başarısı sizlerin başarısıdır. Emniyet teşkilatı olarak elimizden gelen gayreti sarfedecegiz. Sizlerin bize verdiği manevi destek biz güç ve moral veriyor” diye konuştu.

Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker ise ülkenin geleceği için ellerinden gelenin daha iyisini yapacaklarını söyledi.

Gölbaşı Belediyesi’nin kendilerinin her türlü eksiğini ve sıkıntılarını giderdiğinin altını çizerek, “Bugünde bir araç hediye ederek ihtiyacımıza cevap vermiş oluyorsunuz. Her zaman desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz” diye kaydetti.