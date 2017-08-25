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Gölbaşı Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü sarıçam fidanı dağıtmaya başladı

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Gölbaşı Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü sarıçam fidanı dağıtmaya başladı
Gölbaşı Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde, arefe günü mahalle mezarlıklarına dikilmek üzere ücretsiz sarıçam fidanı dağıtılıyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ücretsiz 10 bin sarıçam fidanını ilçedeki mahalle muhtarlarına teslim ediyor. Arefe günü mezarlıklara ziyarete gidecek olan vatandaşlar, fidanlarını mahalle muhtarlarından temin edebilecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, bütün mahallelere Kurban Bayramı arefesinde dikilmek üzere fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Fidanlar bizden, bakımı ve dikimi vatandaşlardan olacak. İnşallah böylelikle tüm mezarlıklarımız yemyeşil olacak. Bugün de Yağlıpınar Mahallesi’ne gelerek muhtarımıza fidanları teslim ettik ve fidan diktik. Mezarlıklarımızın yeşillendirilmesi ve korunması için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Ayrıca sarıçam fidanı desteğini veren Orman Genel Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum.”

Yağlıpınar Mahallesi Muhtarı Ramazan Mırza da Başkan Duruay’a yapılan hizmetler için teşekkür ederek, “Fidan sizden, bakmak yetiştirmek bizden. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Emanetiniz başımızın üzerine. İnşallah bu emanetinizi sonuna kadar değerlendireceğiz. Bu memleket için kim bir çivi çaktıysa kim bir ağaç diktiyse Allah razı olsun” diye kaydetti.

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