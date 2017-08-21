Gölbaşı Belediyesi Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına başladı

Gölbaşı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe merkezindeki ve mahallelerdeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Yıl içerisinde düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştiren Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklar içerisindeki kuruyan otları temizlemeye başladı.