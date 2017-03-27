“Gölbaşı Belediyesi Mobil Uygulaması” hizmete girdi

Vatandaşlar mobil cihazlar aracılığıyla belediyeye ait uygulamaları indirerek, belediye hizmetlerinden faydalanabilecek.

Gölbaşı Belediyesi ile ilgili en gücel haberler, duyurular, etkinlikler, iletişim, şikayet, nöbetçi eczane, servisim nerede, öneri ve projeler gibi birçok belediyecilik hizmetini vatandaşlar artık ceplerinde taşıyacaklar.

Vatandaşlar uygulamadan hızlı ve güvenli bir şekilde yararlanabilecek ve belediye ile ilgili birçok işlemlerini telefon veya tabletlerinden yapabilecek.

Android ve IOS işletim sistemli mobil cihazlar ve tabletler üzerinden kullanılabilecek olan Gölbaşı Belediyesi Mobil Uygulaması, Android cihazlar için Google Play Store ve IOS cihaz içinde Apple Store üzerinden ücretsiz olarak mobil cihazlara yüklenebiliyor.