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Gölbaşı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor

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Gölbaşı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor
Gölbaşı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanına kurmuş olduğu serada çeşitli türlerde çok yıllık ve mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, yeşil alan ve refüjlere dikilecek çiçekleri az maliyetle kendi bünyesinde yetiştiriyor.

 

Yaz ve kış üretime devam eden sera, ilçenin her mevsim çiçeklerle renkli kalmasını sağlıyor.

 

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, serada yetiştirilen çiçeklerle Gölbaşı’nın her mevsim rengarenk olmasını sağladıklarını belirterek, “Kendi seramızda ürettiğimiz çiçeklerle ilçenin çiçek teminini sağlıyoruz.

Vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri yeşil ortamları güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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