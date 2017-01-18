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Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında, yaz aylarında Gölbaşı’na dikilmek üzere çiçek ekimi gerçekleştirildi

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Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında, yaz aylarında Gölbaşı’na dikilmek üzere çiçek ekimi gerçekleştirildi
Çiçek ekiminin ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Yaza kadar üretimimizi yapıp, yaz aylarında Gölbaşı’nı rengarenk yapacağız” dedi.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet hercai menekşe tohumunun ekimini seralarda gerçekleştirdi. Ekilen menekşeler serada büyütülerek yaz aylarında Gölbaşı’nda parklara, çevreyolu kenarlarına, camilere ve muhtarlıklara dikilecek. Yapılan sera çalışmalarının sadece yaz ayları için değil kış ayları içinde olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Gölbaşı’na ekilen iç mekan süs bitkileri ve mevsimlik çiçek bitkilerinin üretimi Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında yapılıyor.

 

Yılda ortalama 10 bin adet çok yıllık olan; minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta ve gavura, ayrıca yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet de hercai menekşe çiçeği üretimi yapılıyor. Böylelikle Gölbaşımızın her mevsim çiçeklendirilmesi için çalışmalarımızı yapabilme imkanımız oluyor. Yaz ve kış üretime devam eden sera, Gölbaşı Belediyesi’nin ekilecek çiçek temininin tamamını sağlayarak ekonomik anlamda da tasarruf etmemizi sağlıyor”  dedi. 

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