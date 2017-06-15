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Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programlarına Bezirhane Mahallesi’nde devam ediyor

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Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programlarına Bezirhane Mahallesi’nde devam ediyor
Bezirhaneli vatandaşlarla iftar sofrasına oturan Başkan Duruay’a, birim müdürleri ve mahalle muhtarı eşlik etti.

Başkan Duruay, iftardan önce vatandaşlar ile selamlaştı ve Bezirhaneli vatandaşların ramazanlarını tebrik etti.  

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Başkan Duruay, “Hemşerilerimizle mahallemizde beraber iftar açalım diye geldik. Bizleri şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah’ım tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin. Sevdiklerimizle beraber afiyet içerisinde nice Razamanları, bayramları nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu. 

İftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başlayarak,  çocuklara puzzle hediye edilmesinin ardından sona erdi. 

Başkan Duruay, iftar programının ardından, mahallede taziye ziyaretlerinde bulundu.

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