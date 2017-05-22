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Gölbaşı Belediyesi tarafından kadınlara “Ramazanda Sağlıklı Beslenme” eğitimi verildi

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Gölbaşı Belediyesi tarafından kadınlara “Ramazanda Sağlıklı Beslenme” eğitimi verildi
Eğitimin sonunda katılımcılara örnek iftar menüleri verildi.

Gölbaşı Belediyesi'nin Uzman Diyetisyeni Şeyda Soy, Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde,  ramazan ayında uzun süre açlık yaşandığından dolayı beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi.

 

Ramazan ayında sahur yapmadan oruç tutmanın son derece zararlı olduğunu ifade eden Diyetisyen Soy, şunları kaydetti:

 

“Gün boyunca başka besin alınmadığı için vücut enerji kaynağı olarak depo besinleri kullanır. Bu nedenle sahurda sadece su içip yatılmamalıdır. Sahurdan sonra uykuya geçileceği için çok fazla mideyi yoran besinler seçilmemelidir.  Gün boyu tok kalmamızı sağlayan besinler olmalıdır. Sahurda kızartmalardan, hamur işlerinden, salamura besinlerden,tuzlu zeytin ve peynirlerden uzak durmamız gerekiyor.”

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