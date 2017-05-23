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Gölbaşı Belediyesi tarafından Osmanlı ve Selçuklu Parkı’ndan geçen su kanallarında temizlik çalışmalarına başlandı

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Gölbaşı Belediyesi tarafından Osmanlı ve Selçuklu Parkı’ndan geçen su kanallarında temizlik çalışmalarına başlandı
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri su kanallarındaki kirliliğin ortadan kaldırılması için temizlik çalışmalarına hız verdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havalarda oluşabilecek kokulara karşı su kanallarında başlayan temizlik çalışmaları, ekipler tarafından iş makineleri ile yürütülüyor. Yapılan temizlikle, kanallarda meydana gelen kötü görüntünün yanında kötü koku da ortadan kaldırılıyor.

 

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, çevre ve halk sağlığı için gerekli olan tüm çalışmaların yerine getirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yaz aylarının yaklaşmasıyla sıcak havalarda oluşan kokuların önlenmesi amacıyla ekiplerimiz temizlik çalışmalarına hız verdi. Etrafa kökü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan kanallarımız yürütülen çalışmalarla güzel bir görünüme kavuşuyor.”

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