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​Gölbaşı Belediyesi uzman diyetisyenleri ücretsiz kilo kontrolü yapıyorlar

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​Gölbaşı Belediyesi uzman diyetisyenleri ücretsiz kilo kontrolü yapıyorlar
Gölbaşı Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yeni göreve başlayan uzman diyetisyen, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’ne alınan vücut analiz makinesiyle bayan üyelere ücretsiz birçok analiz gerçekleştirecek.

Diyetisyen eşliğinde bayanlara ücretsiz vücut analizi

Gölbaşı Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı birimde göreve başlayan uzman diyetisyen,  kişinin sağlığını koruyarak ideal kilosuna  ulaşabilmesi için bayanlara hizmet vermeye başladı.

Vücut analiz cihazi ile sporsever bayanların vücut ağırlığının yoğun olarak nelerden oluştuğu belirlenerek, diyetisyenle kilo vermek kolaylaşacak.

Uzman diyetisyen, haftanın 4 günü spor merkezinde sporseverlerle bir araya gelerek,  bayanlara sağlıklı beslenme konularında yardımcı olacak.

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