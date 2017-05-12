Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle, ailelere yönelik, “Aile İçi İletişim” eğitimi verildi

Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezi Psikologu Gülsüm Karaağaç, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde, kadınlara ve erkeklere yönelik aile içi iletişim hakkında bilgi verdi.

“Ekmek ve su kişiyi nasıl ayakta tutuyorsa iletişimde aileyi o şekilde ayakta tutar” ifadesini kullanan Psikolog Karaağaç, iletişimin güçlenmesi için dinlemenin de önemine vurgu yapılması gerektiğini söyledi.

Karaağaç, başarılı ve sürdürülebilir ilişkiler için etkin bir dinlemeye ihtiyaç duyulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Bu sadece söylenenleri duymak değil, söylenenleri önemsemek ve karşıdakine hissettirmektir. Bu etkin dinlemenin verimli olabilmesi için hem evin hanımının hem de beyinin birbirlerinin rollerini ve ihtiyaçlarını çok iyi bilmesi gerekmektedir.”

Eğitime kadınların yanısıra erkeklerin de katılmasının çok faydalı olduğunun altını çizen Karaağaç, “Çünkü bu eğitimleri genelde hanımlar dinliyor. Eğitime katılan erkeklerin en azından hanımıyla ilgili empati kurma yeteneğini arttıracağını düşünüyorum” dedi.

Eğitim sonunda Psikolog Karaağaç, katılımcıların aile içi iletişimle ilgili sorularını yanıtladı.