Gölbaşı Belediyesi ve Halk Eğitim iş birliği ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan 25 kursiyere Bahçıvanlık Sertifikası verildi

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki yapılan kahvaltı sonrasında kursiyerlere bahçıvanlık sertifikalarını dağıttı.

Sertifika dağıtımı merasimine, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Başkan Duruay, sertifikaların insanlara bir nitelik kazandırdığını ifade ederek; ‘‘ Vatandaşımızın bilinçli ve nitelikli olması için elimizden geleni yapıyoruz. Verilen sertifikaların insanları eğittiğine, bilinçlendirdiğine ve sosyal hayata kazandırdığına inanıyorum. Her işte olduğu gibi bahçıvanlık ta mutlaka eğitim isteyen bir alan. Bu sertifikaların kursiyerlerimize hayırlar getirmesi dileğiyle sertifikaları takdim ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

‘‘Sevgi Çiçeği’nin tohumları artık ekilebiliyor’’

Sertifika dağıtımından sonra Kaymakam Bilgihan ve Başkan Duruay, Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasını gezdi. Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Göçer, serada yetiştirilen bitkiler hakkında bilgi verdi. Adaçayı, biberiye, lavanta gibi akdeniz kökenli bitkilerin yanısıra Sevgi Çiçeği tohumunun da artık üretilebildiğini ve ekilip yeniden doğaya kazandırıldığını ifade etti.