Gölbaşı Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarı hazırlık çalışmalarını tamamladı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Haymana yolu 11. kilometrede Yavrucuk Mahallesi’ne kurulan kurban pazarında vatandaşların rahat bir ortamda kurbanlarını alarak kesebilmeleri amaçlanıyor.
80 bin metrekare açık alana kurulan kurban pazarında 110 kurban çadırı, 5 bin oto kapasiteli otopark, 40 et askılığı, 2 dinlenme çadırı, 250 kişilik mescit, tuvalet, 4 tane sıcak sulu duş, ücretsiz baskül ve 20 tane kurbanlık sulama alanı bulunuyor.
Kurban pazarına ücretsiz ulaşım
Gölbaşı Belediyesi, kurban pazarına gitmek isteyen vatandaşlar için Gölbaşı Kütüphanesi önünden bayram tarihine kadar saat 10.00, 13.00, 15.00 ve 17.00’da otobüs kaldıracak.
Kurban pazarında kötü kokuya gül kokulu önlem
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Dairesi Başkanlığı ilaçlama ekipleri ve Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü sinekle mücadele ekipleri tarafından kurban pazarında rutin olarak ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İlaçlama sırasında da pazar alanında oluşan kötü kokulara karşı gül esansı kokusu sıkılıyor.
Kurbanlıklara ücretsiz sağlık kontrolü
Gölbaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimi tarafından kurbanlıklar ücretsiz sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yetirine getirebilmeleri için belediye olarak hazırlıkların tamamladığını ifade ederek, “Geçen yıllarda da oluşturduğumuz kurban pazarımızı bu yıl da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Böylelikle vatandaşlarımız kurban kesimlerini de sağlık kurallarına uygun bir ortamda yapabilecek” diye kaydetti.
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