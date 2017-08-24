Gölbaşı Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarı hazırlık çalışmalarını tamamladı

Ekipler tarafından Kurban Bayramı öncesi kurban pazarı hazır hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından Haymana yolu 11. kilometrede Yavrucuk Mahallesi ’ne kurulan kurban pazarı nda vatandaşların rahat bir ortamda kurbanlarını alarak kesebilmeleri amaçlanıyor.

80 bin metrekare açık alana kurulan kurban pazarı nda 110 kurban çadırı, 5 bin oto kapasiteli otopark, 40 et askılığı, 2 dinlenme çadırı, 250 kişilik mescit, tuvalet, 4 tane sıcak sulu duş, ücretsiz baskül ve 20 tane kurbanlık sulama alanı bulunuyor.

Kurban pazarına ücretsiz ulaşım

Gölbaşı Belediyesi, kurban pazarına gitmek isteyen vatandaşlar için Gölbaşı Kütüphanesi önünden bayram tarihine kadar saat 10.00, 13.00, 15.00 ve 17.00’da otobüs kaldıracak.

Kurban pazarında kötü kokuya gül kokulu önlem

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Dairesi Başkanlığı ilaçlama ekipleri ve Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü sinekle mücadele ekipleri tarafından kurban pazarı nda rutin olarak ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İlaçlama sırasında da pazar alanında oluşan kötü kokulara karşı gül esansı kokusu sıkılıyor.

Kurbanlıklara ücretsiz sağlık kontrolü

Gölbaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimi tarafından kurbanlıklar ücretsiz sağlık kontrolünden geçiriliyor.