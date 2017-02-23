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Gölbaşı Belediyesi, yeni aldığı mobil yıkama aracıyla ilçe merkezindeki camilerde temizlik çalışması başlattı

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Gölbaşı Belediyesi, yeni aldığı mobil yıkama aracıyla ilçe merkezindeki camilerde temizlik çalışması başlattı
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine alınan mobil yıkama aracıyla ilçede bulunan camilerde temiz ve rahat ortamda namaz kılınabilmesi için temizlik işleri ekipleri tarafından halılar yıkanmaya başlandı.

Camileri temizleme işinin ilki Koparan Cami de başlatıldı. Ballıkpınar Mahallesi ve Hallaçlı Mahallesi’ndeki camilerde devam eden temizlik çalışmaları, Örencik Mahallesi’ndeki camilerde sürdü.

“Temizlik imandandır”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerinin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bizlerde elimizden gelenin en iyisi yapıyoruz. Temizlik imandandır şiarıyla önce camilerimizde başladığımız temizliğe, ekiplerimizde büyük bir titizlikle devam ediyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini ferah ve huzur içerisinde yapmaları için periyodik şekillerde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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