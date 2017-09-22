Gölbaşı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında yürüttüğü çalışmalarla eğitime destek vermeye devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okullara boya yardımında bulunuyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyesi olarak eğitim e ve öğretime sunduklarını desteklerin artarak devam ettiğini söyledi.

İlçedeki okul ların fiziki şartlarının düzeltilmesi için boya yardımında bulunduklarının altını çizen Başkan Duruay, “Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarıdır” dedi.

“ 39 okula boya malzemesi temin ettik”

Başkan Duruay, boya malzemesi nin belediye tarafından temin edildiğini aktararak, şöyle devam etti: