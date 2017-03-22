Gölbaşı Belediyesi, zabıta personeline hizmet içi eğitim programı düzenledi

Gölbaşı Belediyesi, hizmette kaliteyi ve verimliliği artırmak amacıyla belediye zabıta personeline hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Gölbaşı Belediyesi’nin Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitime, Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftçi ve zabıta personelleri katıldı.

Zabıta personellerinin iletişim, görev ve işleyişi üzerine olan eğitim programında, stres yönetimi, yerel yönetimde iletişim ve halkla ilişkiler, belediye denetimi ve cezalar, zabıtanın imar kirliliğiyle ilgili görevleri, gıda denetimi ve cezalar, tüketici haklar, tebligat uygulamaları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile resmi yazışma kuralları konularında sinevizyon gösterimi ile sunum yapıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, eskiden esnafın gözünde zabıtaların farklı bir imajı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Eskiden esnafın düşmanı gibi gözüken zabıtalarımız, bugün gerçekten onlara gerekli yardımı yapan, onlarla dostça geçinen görevinizi yaptığınızı hatırlatanlarsınız. Sizler bu imajı yıktınız. Hepinizden Allah razı olsun.”

2 gün süren eğitim programının sonunda, Başkan Duruay, katılımcılara “Katılım Belgesi”, eğitimcilere de “Teşekkür Belgesi” verdi.