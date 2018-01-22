Gölbaşı Belediyesi’nin Cumhuriyet Spor Salonu’nda düzenlediği “Çocuk Şenliği” başladı

Gölbaşı Belediyesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde, Gölbaşılı çocuklar için eğlenceli verimli bir tatil programı hazırladı.

Tüm çocukların ücretsiz olarak katıldığı şenlik, palyaço, İlizyon, kukla gösterileri, ateşbaz, jonglör, sahne şovları, karikatürist, maskot, bando gibi gösterilerle başladı. Şenlik’in Cumhuriyet Kapalı Spor Salon’un da 31 Ocak’a kadar devam edeği bildiridi.

Minikler Ebruyla Tanıştı

Çocuk şenliği nin açılış gününde Gölbaşılı çocuklar, Geleneksel Türk İslam kültürünün en önemli sanatlarından olan ‘Ebru’ ile de tanıştı.Ebru ve seramik ustası Dr.Hale Güneş’in çocuklara Ebru’nun tarihi önemini anlattığı etkinlikte, çocukların Ebru’ya yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.Ebru Ustası Hale Güneş: “binlerce yıllık kültürümüzün güzide sanatlarından olan Ebru sanatımızı çocuklarla, yani yarının yetişkinleri ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Hem eğleniyoruz hemde kültürümüzü geleceğe akratırıyoruz.Çocuklarımızla burada yaptığımız etkinleri şenlik sonunda sergileyeceğiz.Bize bu fırsatı veren başta Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a ve etkinlikte rol alan tüm görevli arkadaşlara teşekkür ediyoruz.” dedi.

Anne Babalar Memnun

Çocukların hayal güçlerinin arttırılmasının, teknoloji bağımlısı olmalarının önüne geçilmesi amaçlanan şenlikte, çocuklar kadar anne babarında memunun olduğu gözlendi. Çocuklarını şenliğe getiren anne babalar mennuniyetini “Gölbaşında hemen yanı başımızda çocuklarımıza yönelik böyle bir şenlik organizasyonunun yapılmasından memnuniyet duyuyoruz. Yetkilerilere teşekkür ediyoruz “ sözleriyle dile getirdi.