Gölbaşı Belediyesi’nin ihtiyacı olan ailelere yardım yaptığı Paylaşım Noktası çalışmalarına devam ediyor

İhtiyacı olan ailelere giyim, gıda ve eşya yardımı yapılan Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası, çalışmalarına yeni adresinde devam ediyor.

Yapılan tespit çalışması ile belirlenen ailelere giyim, gıda ve eşya yardımı yapıldığını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Gölbaşı Belediyesi olarak Paylaşım Noktası adı altında ulaşmaya ve özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan tespit çalışmaları ile vatandaşlarımıza giyim, gıda ve eşya yardımını her gün rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz bu doğrultuda günlük ortalama 15 aileye ulaşıyor. Yapılan ziyaretlerimizin yanı sıra Paylaşım Noktası’na gelen vatandaşlarımız da yardım çalışmalarından yararlanabiliyor.

Ayrıca özel günler için, sünnet kıyafeti, damatlık, gelinlik ve abiyelerimizi ödünç olarak veriyoruz. Yani özetle Paylaşım Noktamız, vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan her hizmeti sağlamaya çalışıyor. Bu vesile ile Paylaşım Noktası’na bağış yapacak gönüllü vatandaşlarımıza da Ankara Caddesi’nde açılan yeni yerimize davet ediyoruz” diye konuştu.