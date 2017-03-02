Gölbaşı Belediyesi’nin “Paylaşım Noktası”, geçen yılda 7 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştı

​Hayırseverler ile yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar arasında köprü görevi yapan “Paylaşım Noktası”, mağazaların elinde kalan kıyafetler ile ikinci el eşyaları yeniden kullanılır hale getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen aileler, ihtiyaç duydukları eşyaları hiçbir ücret ödemeden temin edebiliyor.

Hayırsever vatandaşlardan toplanan giysiler kuru temizleme işleminden geçirilerek, ütülenip paketledikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

“Paylaşım noktası” mağazadan farksız

Mağaza gibi hizmet veren Paylaşım Noktası, ihtiyaç sahiplerinin seçtiği kıyafetleri deneme imkanı veriyor.

Ailelere kıyafet seçimi ve alımı noktasında sınır tanımayan ve hayır çarşısı olarakta anılan Paylaşım Noktası, günde en az 50 kişiye hizmet veriyor.

Gelin adaylarının kınalıkları ve gelinlikleri hazır

İlçede evlenecek olan ihtiyaç sahibi gelin adayları, kınalıklarını ve gelinliklerini “Paylaşım Noktası”ndan temin edebiliyor.

Maddi imkanı yerinde olmayan vatandaşlar, hayır çarşısına giderek vücut ölçülerine uygun gelinlikleri seçebiliyor.

Sünnet olacak çocuklara da sünnet kıyafetleri veriliyor.

“Sosyal yardımlaşma konusunda hassasız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda belediye olarak hassas olduklarını söyledi.

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemine değinen Duruay, “Hayırsever vatandaşlarımızın evlerinde kullanmadıkları eşyalar, başka bir vatandaşımız için önemli bir ihtiyaç olabiliyor. Bu yüzden kullanılmayan eşyaların Paylaşım Noktasına ulaştırılmasını önemsiyoruz ”dedi.