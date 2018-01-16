Gölbaşı Belediyesi’nin ‘Seğmenler Mahallesi Pazar Yeri’ projesinde sona gelindi

200 Araçlık Kapalı Otopark4000 metre kare alana kurulan, Pazar yeri içerisinde, 200 araçlık kapalı otopark alanı yer alıyor. Güvenlik seviyesinin de üst düzey olduğu pazar yeri alanı sabit ve hareketli kameralarla 24 saat izlecek.

Engelsiz Pazar Yeri Alanı Üst düzey teknolojinin kullanıldığı Gölbaşı Seğmenler Mahallesi Pazar Yeri alanında Bedensel engelliler ve yaşlıların ulaşımının kolaylaştırılması için rampalar, asansörler dikkat çekiyor. Duruay: “Kurdelesini Keseceğimiz Günü Sabırsızlıkla Bekliyoruz” Pazar yeri hakkında Başkanı Fatih Duruay, “Seğmenler Kapalı Pazar Yeri ile Gölbaşılı vatandaşlarımızı ve Pazar esnaflarımızı kardan, yağmurdan çamurdan uzak tutacak modern bir projenin daha altına imza attık. İnşallah Pazar yeri alanını önümüzdeki günler içerisinde hizmete açağız. Şuan Pazar yeri alanının büyük bir bölümü tamamlandı. Modern tesisimizin kurdelesini keseceğimiz ve Gölbaşılı hemşerilerimizin hizmetine sunacağımız günü bizde sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.