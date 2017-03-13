Gölbaşı Belediyespor Ankara şampiyonu oldu

Gölbaşı Belediyespor U14 Futbol Takımı play off ligi final maçında rakibi Etimesgut Belediyespor’u 3-1 yenerek, Ankara şampiyonu oldu.

Gölbaşı Belediyespor U14 Futbol Takımı ilk golünü Oğuzhan Selen ile attı. Ardından Semih Tan’ın attığı iki golle skoru 3-1 yapan Gölbaşı Belediyespor U14 Futbol Takımı, Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal, alınan güzel galibiyetten dolayı takımı tebrik ederek, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Şuanda takımımız Ankara Şampiyonası oldu. Bundan sonraki maçlarda takımımız, Türkiye şampiyonu olmak için oynacaklar” dedi.

Gençlerin aileleri de maçı izleyerek, takıma destek oldular.