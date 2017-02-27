Kadınlar 3. Lig’de mücadele eden Gölbaşı Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ikici sıradaki Kayseri Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi.

Kadınlar 3. Lig’in 14. hafta maçında Gölbaşı Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ilk golünü Fatma Arzum Ercan ile attı. Ardından Hacer Aşıcı’nın attığı ikinci golle puanını 19’a çıkaran kadın futbol takımı 7. sıradaki yerini korudu.