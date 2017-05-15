​Gölbaşı Belediyespor U14 Futbol Takımı Türkiye şampiyonu olma yolunda

Gölbaşı Belediyespor U14 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası maçında Aksaray Kılıçarslan Spor’u penaltılarda 5-4 yenerek, 1. etabı tamamladı.

Gölbaşı Belediyespor U14 Futbol Takımı , Kırşehir’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 1. etabında oynadığı güzel oyunla Türkiye Şampiyonasında ilk 20 takım arasına girmeye hak kazandı.

Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal , Gölbaşı Belediyespor Kulübü’nün alt yapısının başarılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu başarılarını takımlarımız ve hocalarımız her sezon Türkiye Şampiyonalarına giderek 1.etap maçlarını zaferle sonuçlandırıyor. Gölbaşı Belediyespor şampiyonluk sevincini kamuoyuna ve bizlere yaşatıyorlar. Altyapıdaki futbolcularımız bu başarılarından dolayı büyük takımların dikkatlerini çekiyorlar. Gölbaşı Belediyespor Kulübümüzün bu başarısını ve şampiyonluğunu Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a ve Gölbaşı halkımıza armağan ediyoruz.”