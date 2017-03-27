Gölbaşı Belediyespor U15 Futbol Takımıbölge şampiyonu oldu

Gölbaşı Belediyespor U15 Futbol Takımı, Kayseri’de yapılan Türkiye Şampiyonası final maçlarında rakibi Kahramanmaraşspor ‘u 3-0 yenerek, bölge şampiyonu oldu.

Gölbaşı Belediyespor U15 Futbol Takımı ilk golünü İsmail Demirkaya ile attı. Ardından Emrullah Çelenk ve Ömer Çetiner’in attığı gollerle skoru 3-0 yapan Gölbaşı Belediyespor U15 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonasında oynadığı grup maçlarında rakiplerini yenerek, ilk 20 takım arasında kalmayı başardı.

Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal, alınan galibiyetten dolayı takımı ve hocaları tebrik ederek, şunları kaydetti:

“Kayseri’de yapılan Türkiye’de Şampiyonası’nda takımımız oynadığı maçlarda centilmence mücadele etti. Buradaki seyircilere futbol zevkini yaşattılar. Bizlerde takımımızla gurur duyduk. Takımımız ilk 20 takım arasına girdi ve bu bizim için büyük başarı. Aynı zamanda Ankara’yı temsil ediyoruz. Takımımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu şampiyonluğu Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a ve Gölbaşımıza armağan ediyoruz.”