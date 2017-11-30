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Gölbaşı Belesiyesi tarafından Mevlid Kandili Özel Programı düzenlendi

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Gölbaşı Belesiyesi tarafından Mevlid Kandili Özel Programı düzenlendi
Alemlere rahmet olarak gönderilen Son Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği bu gece, Mevlana Camii'nde düzenlenen program vesilesiyle kutlandı.

Namazdan önce cemaat, Gölbaşı İlçe Müftüsü Ahmet Halıcı’nın 'Mevlid' konulu vaazını dinleyerek günün anlam ve önemini idrak etti. Yatsı namazını kılan cemaat, ardından  Ankara İl Müftülüğü'ne bağlı görevlilerce okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. 

Okunan tüm dualar Peygamberimize, tüm peygamberlere, şehitlerimizin ve ölmüşlerimizin ruhlarına hediye edildi. Başkan Duruay günün anlam ve önemine değinerek; ‘’ Ne mutlu ki alemlerin peygamberi olana Hz Muhammed (S.A.V) ‘in ümmetiyiz. İçinde bulunduğumuz çağda, O'nun güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti ve merhameti ile tüm insanlığa örnek olan evrensel mesajlarını bir kez daha anıyoruz’’ dedi.  

Gölbaşı Belediyesi tarafından cemaate cami çıkışında mevlid şekeri dağıtıldı.

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