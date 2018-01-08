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Gölbaşı Şahin Sevin İlkokul’u 2/C sınıfı öğrencileri şiir dinletisi programı gerçekleştirdi

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Gölbaşı Şahin Sevin İlkokul’u 2/C sınıfı öğrencileri şiir dinletisi programı gerçekleştirdi
Minik yüreklerin gerçekleştirdiği şiir programına, Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkan’ı Selim Akceylan..

Minik yüreklerin gerçekleştirdiği şiir programına, Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkan’ı Selim Akceylan, AK Parti meclis üyesi Murat Bey Balta, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdi Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Okul Müdürü Şengül Gökcan, ilçe kurum müdürleri öğrenciler ve veliler katıldı.

İlkokul öğrencilerinin Yunus Emre’den, Aşık Veysel’den, Arif Nihat Asya’dan, Abdurrahim Karakoç’tan, Nazım Hikmet’ten şiirler okuduğu program duygu dolu anlara sahne oldu. Dolu dolu geçen şiir programında, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdi Erdoğan sahneye çıkarak saz çaldı, türkü seslendirdi. AK Parti meclis üyesi ve EskiAnkara Milli eğitim Müdürü Murat Bey Balta da şiir okudu.

Sanat Sokağı Gezildi

Minik yüreklerin şiirlerinin ayakta alkışlandığı programın sonunda Tomurcuk Sanat Atölyesi öğrencilerin el işi çalışmalarından oluşan “sanat sokağı” sergisi gezildi.

İlkokul öğrencilerinin el işi çalışmalarını ilgiyle inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay’a minik öğrenciler çalışmalarını nasıl yaptıklarını anlattı.

Başkan Duruay’dan Öğrencilere Santranç Takımı Sürprizi

Programın sonunda okulu gezen, Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay Tomurcuk Sanat Atölyesi öğrencilerine öğrencilere santranç takımı hediye etti. Duruay: “Yavrularımızın şiirle ve sanatla buluşması ve bunları severek yapması bizi ziyadesi ile memnun etmektedir. Öğrencilerimizi bu güzel faliyetlerle şiirle ve sanatla buluşturan onlara medini cesaret ve özgüven aşılayan değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.Edebiyatımızın güzide isimlerinin birbirinden değerli şiirlerini seslendiren yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. ”dedi.

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