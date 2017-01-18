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Gölbaşı Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti

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Gölbaşı Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti
​Gölbaşı Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu Müdürü Erhan Eken, Müdür yardımcıları Altan Ağkale ve Serhat Üstündağ, Rehber Öğretmen Mine Küçük ve öğrenciler ile birlikte Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a ziyarette bulundu.

Yeni açılan okulda Gölbaşı Belediyesi’nin katkılarını çokça gördüklerini ifade eden Müdür Erhan Eken, Başkan Duruay’a Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu adına hat sanatından yapılmış Tuğra’nın olduğu bir kaligrafi hediye etti.

Öğrencilerin de kendisini ziyarete gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Duruay, “ Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin beni ziyaret etmesi ziyadesi ile mutlu etti. Özellikle öğrencilerimizi görmek, onların pırıl pırıl gözlerini görmek beni ayrıca sevindirdi. Hem belediyemiz şenlenmiş oldu. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yaptıkları ziyaretten ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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