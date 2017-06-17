Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yürütülen sivrisinek ve karasinek mücadele çalışması devam ediyor

Yaz aylarının gelmesi ve sıcakların artmasıyla birlikte ekipler, ilçede ve özellikle Mogan Gölü çevresinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yıl boyunca devam eden sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına yaz aylarında hız kazandırarak, vatandaşların yaz aylarında rahat etmelerini sağlıyor.

Gölbaşı Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına, merkez mahalleler, siteler, Konya ve Haymana yolu istikametindeki mahallelerde ekim ayı sonuna kadar devam edecek.