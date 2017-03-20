Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akça ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Duruay, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, Gölbaşına hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti.

Ankara’nın ve Türkiye’nin önemli göllerinden olan Mogan Gölü’nün temizliğinin Gölbaşının en büyük sıkıntılarından biri olduğunu ifade eden Duruay, şunları kaydetti:

“Gölün temizliği ANAP döneminde başladı, yaklaşık 25 senedir gündemde olan gölü temizlemeyi Allah bize nasip etti. Bizim dönemimizde temizlenecek. Gölbaşımızın ikinci sıkıntısı da Konya yoluydu. Biz Gölbaşılıların deyimiyle iki yakamızın bir araya gelmesi. Gölbaşı Belediyesi olarak projelerimizi çizdik. Karayolları bunu kabul etti. Kalkınma Bakanlığımızdan da yatırım iznini aldık, inşallah bu sene içerisinde de oranın temelini atacağız. Allah nasip ederse Gölbaşımızı Türkiye gibi çağ atlatıyoruz.

Gölbaşı vizyon belediyeciliğinde öncü olacak

1994’lü yıllarda alt yapı belediyeciliğinin ön planda olduğunu aktaran Başkan Duruay, “Devletimizle beraber sosyal belediyecilik, şimdide vizyon belediyeciliği gündemde. İnşallah bizde çağa ayak uydurup Gölbaşında bir vizyon belediyeciliği öncülüğünü yapmak istiyoruz” dedi.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Akça, derneğin kuruluş sürecinden bahsederek, “Cihannüma 1990’lı ve 2000’li yıllar arasında Milli Gençlik Vakfında yönetici, temsilci olmuş arkadaşların oluşturduğu bir dayanışma platformudur” dedi.

Derneğin yapmış olduğu faaliyetleri aktaran Akça, Türkiye genelinde "Sabah Namazı Buluşmaları" etkinliğini düzenlediklerini ve ülke geneli hatim gruplarının da olduğunu kaydetti.