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Gölbaşı’da ‘Şehir Parkı’ içerisinde kurulan ‘Macera Parkı’ çocuk ve genç ziyaretçilerini bekliyor

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Gölbaşı’da ‘Şehir Parkı’ içerisinde kurulan ‘Macera Parkı’ çocuk ve genç ziyaretçilerini bekliyor
Gölbaşı’nda “Şehir Parkı Projesi” henüz yapım aşamasında olmasına rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.Kendi elektriğini kendi üretmesiyle dikkat çeken park, çocuklara yönelik oyun alanlarıyla da merakla bekleniyor.

Gölbaşı Şehir Parkı içerisinde, 925m² alana kurulan  özel donatımlı “Macera Parkı”nda 10 m yüksekliğinde kule, , iki kuleyi birbirine bağlayan 3 faklı tipte zırhlı çelik halatlı tünel, tırmanma piramidi bulunuyor. 200 çocuğun aynı anda oynayabileceği macera parkı, özellikle çocuklar ve gençlerin hem eğlenmeleri hem de yön ve beyin jimnastiği yapabilmelerine imkân sağlayacak.

“Macera Parkı Çocuk ve Gençlerimize Hediyemiz”

Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay’ın çocuklara ve gençlere hediyemiz dediği macera parkı için “Şehir Parkı’nı tasarlarlarken 7’den 77’de tüm vatandaşlarımızın kullancağı bir alan düşündük.Tabiki de çocuklarımızı, gençlerimizi de ihmal etmedik.Gölbaşı’nda bir ilk  olan macera parkı ile Gölbaşı’daki önemli bir eksikliği daha giderdik.Macera parkı bu manada evlatlarımızın sosyal hayatına bir renk katacak.”dedi 

 

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