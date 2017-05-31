Gölbaşı’na güvenlik amaçlı 71 tane MOBESE kamerası yerleştirilmeye başlandı

Gölbaşı Belediye Başkanlığı ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün imzaladığı ikinci MOBESE projesinin protokolü hayata geçirildi.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ’nın destekleriyle yapılan ikinci MOBESE sistemi ile 26 noktadan 71 kamera ile izleme yapılacak. Bu sistemde 24 tane izleme noktası, 2 tane ise plaka tanıma sistemi olacak.

“İlçemiz 51 noktada 146 kamerayla izlenecek”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay , göreve geldiklerinde ilçede MOBESE olmadığını belirterek, şunları kaydetti: