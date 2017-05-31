Gölbaşı’na güvenlik amaçlı 71 tane MOBESE kamerası yerleştirilmeye başlandı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın destekleriyle yapılan ikinci MOBESE sistemi ile 26 noktadan 71 kamera ile izleme yapılacak. Bu sistemde 24 tane izleme noktası, 2 tane ise plaka tanıma sistemi olacak.
“İlçemiz 51 noktada 146 kamerayla izlenecek”
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, göreve geldiklerinde ilçede MOBESE olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
“Yoğun girişimlerimizle belediyemiz ile Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonucunda ilçemizde 25 noktaya 75 kamera yerleştirilmişti. Ardından ikinci bir protokolle yeni MOBESE’lerimizin yerleri tespit edilerek, çalışmalarına başladı. Gölbaşı’nın her noktasına MOBESE yerleştirilerek vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda yaşam sürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemiz 51 noktada 146 MOBESE kamerayla izlenecek. MOBESE’lerimiz Gölbaşı’mıza hayırlı uğurlu olsun.”
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