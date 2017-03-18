Gölbaşı’nda 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi ‘nin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini ifade eden şiiirler okundu.

Şehitliklere karanfil bırakıldı

Program kapsamında İlçe Kaymakamı Esmer, Başkan Duruay, protokol, şehit aileleri ve vatandaşlar Gölbaşı Mezarlığı’ndaki şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından Kur’an-ı Kerim okunarak ilçe müftüsü Adem Karakelebek tarafından dua yapıldı.

Şehit ailelerine yemek verildi

18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti ardından şehit aileleri ve gazilere yemek programı düzenlendi.

Kaymakam Esmer, programda yaptığı konuşmada, bu vatanın rahat yaşanılacak bir toprak parçası olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu topraklar üzerinde birçok millet ve emperyalist devletlerin emelleri var ve o emeller halen daha devam etmektedir. Onun için 15 Temmuz’da gerçekleşmiş olan hain harekete karşı hiçbir şekilde gözünü kırpmayıp 18 Mart 1915’teki atalarımızın torunu olarak ,çocuklarını, eşini, annesini ve babasını arkada bırakıp bir an önce sokağa çıkma azmini gösterecek olan o ataların torunlarıyız. Bu günleri bize bahşeden çok değerli şehitlerimizin manevi huzurları önünde saygıyla eğiliyorum. Onların annelerinin, babalarının ellerinden öpüyorum.”

Başkan Duruay da , tüm şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirterek, milletin bir olduğu zamanlarda hainlerin başarılı olamayacağını ifade etti.

Çanakkale ruhunun en son 15 Temmuz gecesi yaşandığını hatırlatan Başkan Duruay, “Bu topraklarda bizlere düşen görev, kardeşçe beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı o dönemlerdeki aynı kararlılık ile korumaktır” dedi.