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Gölbaşı'nda “Ankara Temalı” etkinliklerinin ödül töreni yapıldı

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Gölbaşı'nda “Ankara Temalı” etkinliklerinin ödül töreni yapıldı
Gölbaşı Belediyesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün beraber düzenlediği “Ankara Temalı” etkinliklerinin ödül töreni yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, T.E.K Ortaokulu Korosu öğrencilerinin, sema gösterisi eşliğinde okudukları ilahilerle devam etti.

Başkan Duruay,  gezdikleri her yerde insanların Ankara’yı çok iyi tanımadığını gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Ankara’nın gezilip görülecek yerlerini insanlarımıza göstermeye çalıştık. Bu açıdan bu programın ayrı bir özelliği var. Belediyecilik olarak da ayrı bir yeri var. Gençlerimiz aslında çekmiş olduğu belgesel ve fotoğraflarla içinden geçtikleri şehrin nasıl olması gerektiğini bizlere gösteriyorlar. Gençlerimiz vizyon sahibi insanlar olmak için şimdiden bu tür etkinliklere katılıyor.”

Tören sonunda, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yalçınkaya, Başkan Duruay’a plaket takdim ederek, programa gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Törende, “Ankara’nın Tarihi ve Kültürel Mekanları” konulu “İlk Belgeselim”, “Ankara’nın Cami ve Türbeleri” konulu “kısa belgesel” ve “Gençlerin Gözüyle Ankara” konulu “Fotoğraf Çekme” etkinliğinde dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

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