Gölbaşı'nda girişimcilik kursunu tamamlayan 50 kişi sertifikalarını aldı

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile İŞKUR ve KOSGEB’in imzaladığı protokol kapsamında açılan uygulamalı girişimcilik kursunu tamamlayan 50 kişiye sertifika verildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, esnaflığın zor bir meslek olduğuna değindi.

“Esnafın düğünü olmaz, bayramı olmaz, cenazesi olmaz” ifadesini kullanan Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Asker de derler ya, asker acıkmaz, asker susamaz, esnaf da aynı. Allah’ım yardımcınız olsun. Siz bu konuda bir adım attınız. Cenab-ı Mevlam helalinden bol rızıklar verir inşallah.”

Duruay, devletin verdiği destekten Gölbaşı’ndaki esnafın haberinin olmadığını belirterek, “İsa bey esnafımıza, Gölbaşı halkına güzel hizmetler etmeye çalışıyor. Kendisine Gölbaşı halkı ve esnafı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut ise kursiyerlere Başkan Duruay’ın da ticaretten geldiğini aktararak, “Gölbaşı Belediye Başkanımız Fatih Bey, bizim sorunlarımızı, yaşadıklarımız zorlukları bilen birisi. Zaman zaman bir araya geldiğimizde esnafla ilgili yapılabilecek konularda ellerinden geldiğince bizlere destek oluyor” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.