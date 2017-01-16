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Gölbaşı’nda hasta eşine bakabilmek için sokaklarda pekmez satan 82 yaşındaki Kemal Işıkdere’ye Gölbaşı Belediye’si yardım etti

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Gölbaşı’nda hasta eşine bakabilmek için sokaklarda pekmez satan 82 yaşındaki Kemal Işıkdere’ye Gölbaşı Belediye’si yardım etti
Gölbaşı’nın Soğulcak köyünde yaşayan ve 40 yıldır pekmez satarak geçimini sağlayan 82 yaşındaki Kemal Işıkdere’ye, Gölbaşı Belediye’si yardım elini uzattı.

Başka geliri olmayan Işıkdere, hasta eşine bakabilmek adına her gün köyünden merkeze inip pekmez satarak geçimin sağlıyor.

Kemal Işıkdere’nin bu durumu öğrenen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, hemen harekete geçerek Işıkdere’ye kömür, gıda ve sağlık ihtiyaçları konusunda yardımda bulundu. Yapılan yardımların bir adım olması gerektiğini ifade eden Başkan Duruay, “Kemal amcamızın, azmini görüp alkış tutmamak elde değil. Yıllara meydan okuyarak eşi ve kendine bakmaya devam etmiş. 35 sene boyunca, köyünden merkeze inerek pekmez satmış. Azminden dolayı kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Göreve geldiğimizde hiçbir vatandaşımızın zor durumda kalmaması için çalışacağımızı söylemiştik.

Haberlerde ve sosyal medyada Kemal amcamızı görünce hemen harekete geçtik ve belli başlı yardımları yapmaya çalıştık. Biz belki kuyuya ufak bir taş attık ama ben vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı ve yardım sever olduğunu biliyorum. Vatandaşlarımız için bu bir adım olacaktır ve Kemal amcamızı biraz olsun rahat ettireceklerdir” diye konuştu.

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