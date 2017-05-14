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Gölbaşı'nda Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nun gösteri büyük beğeni aldı

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Gölbaşı'nda Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nun gösteri büyük beğeni aldı
Gölbaşı Kafkas Derneği (GÖL-KAF) tarafından “Abrek Gölün Yıldızları" Kafkas Halk Dansları Topluluğu’nun yıl sonu gösterisinin ikincisi düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve KültürMerkezi’nde düzenlenen gösteriye, Gölbaşı Başkan Vekili Gökhan Koçak, GÖL-KAF Başkanı Tolga Gençer, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gölbaşı Belediye Başkan Vekili Koçak, Türkiye’nin güçlü olmasının, İslam aleminin, mazlumların ve Türk İslam coğrafyasının da güçlü olması anlamına geldiğini ifade ederek, “Yükümüz, hedefimiz budur. Sizlerle hep beraberiz. Davamız, yolumuz, vatanımız ve yurdumuz bir. Allah birliğimizi daim etsin, bayrağımızı göklerden indirtmesin, ezan sesini dindirtmesin” dedi.

Programda “Abrek Gölün YıldızlarıKafkas Halk Dansları Topluluğu’nun dansgösterimleri vatandaşlardan alkış aldı.

Programın sonunda, GÖL-KAF Başkanı Gençer, Gölbaşı Başkan Vekili Gökhan Koçak’a plaket takdim ederken, Gölbaşı BelediyesiBaşkan Vekili Koçak da GÖL-KAF Başkanı Gençer’e Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay adına kahve fincanı hediye etti.

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