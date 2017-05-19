Gölbaşında Sevgi Çiçeği’nin tohumları çiçek açtı

Gölbaşı Belediyesi tarafından koruma altına alınan ve özel alanda toprakla buluşturulan dünya endemik bitki listesinde var olan Sevgi Çiçeği’nin tohumları çiçek açtı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Sevgi Çiçeği ’nin Peygamber, Yanardöner ve Gelin Düğmesi isimleriyle de bilindiğini belirterek, Türkiye’ye özgü bir bitki olup sadece Gölbaşı ilçesinde yetiştiğini söyledi.

Sevgi Çiçeği’nin neslinin tehlike altında ve kesin korunan bitki türleri listesinde yer aldığını aktaran Başkan Duruay, “Hacılar ve Karaoğlan Mahallesi’nde bir bölümde yetişen Sevgi Çiçeği’nin, ilçemiz sınırlarında, Çevre Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 102 bin 965 metrekare ve Gölbaşı Belediyesi kontrolünde 8 bin17 metrekare olmak üzeri iki farklı doğal koruma alanı bulunuyor” diye konuştu.

“Sevgi Çiçeği saksılarda da yetişecek”

Başkan Duruay, nesli tükenmekte olan bu endemik tür için yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda tohumla çoğaltmanın çok zor olduğu sonucuna varıldığını aktararak, şunları kaydetti:

“Belediyemizin titiz çalışmaları sonucunda bu bitkiden tohum elde edilerek 2016 yılı Ekim ayında kendi yetiştiği alanın dışında ilçemiz Eymir Mahallesi içerisinde bulunan 3 bin metrekarelik alanda tohum ekimi yapıldı. Tohum ekiminden bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müzün çalışmaları sonuç verdi ve Sevgi Çiçeği yoğun şekilde açtı. Bizde Sevgi Çiçeğimizin saksılarda da yetişebileceğine kanaat getirdik. Bundan sonraki dönemlerde de koruma altında olan çiçeğimizi kendi seralarımızda yetiştirip kendimize has bir şekilde de Gölbaşı’ndaki parklarımızda kullanacak hale geleceğiz.”

“Sevgi Çiçeği Gölbaşı’nın simgesi”

Vatandaşın bu çiçek hakkında fazla bir bilgisi olmadığını belirten Başkan Duruay, “Vatandaşımız bahçesini sürmüş oraya domates biber ekmiş. Ama biz bunu koruyacağız. Gölbaşı olarak bu bizim simgemiz” dedi.

“Sevgi Ayı”

Başkan Duruay, birçok anlamlı olayın kutlandığı 20 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasındaki bu zaman dilimini "Sevgi Ayı" ismiyle andıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Sevgi ayında bu nadide çiçeği ilçemizdeki farklı noktalarda daha fazla yetiştirmek suretiyle sevginin gerek ilçemiz gerekse ülkemizde daha da çoğalması için gerekli tüm gayreti göstermeyi hedefliyoruz.”

Esnaf Odası eski Başkanı Hulusi Gürpınar, Sevgi Çiçeği’nin 2009 yılında Viyana’da Dünya Endemikler Kraliçesi seçildiğini aktararak, “Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın destekleriyle nesli giderek tükenmekte olan Sevgi Çiçeği’nin tohumlarını bu alana ektik ve Sevgi Çiçeklerimiz açtı” dedi.