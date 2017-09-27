Gölbaşı'nda sivrisinek ve karasinek ilaçlama çalışmalarına hız verildi

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yürütülen sivrisinek ve karasinek ilaçlama çalışmalarına hız verildi.

Ekipler, sivrisinek ve karasinekle ilgili şikayetleri asgari seviyeye indirebilmek için ilçe genelinde bahar ayından bu yana çalışmalarını artırarak aralıksız sürdürüyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, insan ve çevre sağlığı korumak için sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına hız verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve göldeki su seviyesinin düşmesinden dolayı yoğunlaşan sivrisinek üremesine yönelik mücadele çalışmalarına daha kapsamlı bir şekilde hız verdi. Bahar ve yaz dönemi boyunca ilaçlama çalışmalarına devam eden ekiplerimiz 5 araç, 4 piyade ekip, 1 kayık ile ilaçlama yaparak vatandaşlarımızın rahat etmeleri sağlıyor.”

İlaçlamayla ilgili şikayeti olanlar belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünü arayarak yardım isteyebilir.