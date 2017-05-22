Gölbaşı’nda yıl boyunca faaliyet gösteren Kur’an kurslarının yıl sonu gösterisi ve sertifika töreni yapıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde, okumanın ve öğrenmenin yaşının sınırı olmadığını söyledi.

Gölbaşı Belediyesi’nin 20 tane Kur’an kursunun olduğunu ifade eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Biz göreve geldiğimiz de 4 ya da 5 civarındaydı. Vatandaşlarımız hangi mahallede isterlerse Kur’an kursunu açmaya gayret gösteriyoruz. Bu bizim hem dini görevimiz, hem de vicdani görevimiz. Ayrıca belediye olarak da görevimiz sizlere hizmet etmek. Sizleri burada görmekten, sizlere hizmet etmekten, dinimizi öğrenmekte, Kur’an-ı Kerim’in okunmasının öğrenmesinde bir vesile de olsa yardımcı olabildiysek bizlere ne mutlu. Hepinizden Allah razı olsun.”