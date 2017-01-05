GollerCepte’de ilk yarının en çok izlenen golünü Eren Derdiyok attı

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golünü Galatasaray’ın yıldızı, Beşiktaş derbisinde attı. İlk 16 hafta geride kaldığında uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması da 131 bin 624 kez izlenen Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu.

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell’in GollerCepte uygulamasında ilk yarının ‘En’leri belli oldu. Sezonun ilk yarısı geride kalırken uygulamanın en popüler golü Galatasaray’ın yıldızı Eren Derdiyok’tan geldi. Spor Toto Süper Lig’in 5. Haftası’nda 2-2 sona eren derbide Galatasaray’ı Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü, GollerCepte uygulaması üzerinden 49 bin 141 kişi izledi.

Derbi ilk yarıya damga vurdu

Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, ilk yarıda gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu. GollerCepte uygulaması sayesinde derbinin golleri ve özeti 131 bin 624 kez izlendi. Uygulamanın en popüler ikinci mücadelesi ise 91 bin 13 kişi tarafından izlenen ve 3-3’lük beraberlikle noktalanan izlenen Fenerbahçe-Kayserispor maçı oldu.

Tüm operatörlere açık

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in ilk 16 haftası göz önüne alındığında en çok gol izlenen hafta ise 2. Hafta oldu. 37 kez filelerin havalandığı haftada, bu goller 191 bin 949 kişi tarafından takip edildi. Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GC yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.