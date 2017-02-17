“Gönül Sohbetleri” adlı programda Sincanlılar kendi alanında uzman kişilerle buluşuyor

Sincan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında yeni bir programa daha imza attı.

Yüreklerde iz bırakacak “Gönül Sohbetleri” programının ilk konuğu Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer oldu. Şiirin ve edebiyatın başrolde olduğu programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sincan Belediyesi’nin her ay düzenlediği kültür sanat etkinliklerine yeni bir program daha dâhil oldu. Belirli periyodlarda düzenlenecek olan programın ismi “Gönül Sohbetleri”… Gönül Sohbetleri ’nin ilki Sincan’da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programının ilk konuğu ise Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer’di.

SALONLAR DOLDU TAŞTI

Gönül Sohbetleri programına gencinden yaşlısına yüzlerce kişi Tuncer’i dinlemek için salonları doldurdu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği program Tuncer’in şiirleriyle daha renkli bir hal aldı. Programa çocuğuyla beraber katılan Ev Hanımı Sinem Kaygusuz “Böyle bir etkinliği bizlere ücretsiz bir şekilde sunan Sincan Belediyemize çok teşekkür ederim. Böyle programlar sayesinden evden uzaklaşıp keyifli zaman geçirebiliyorum” dedi.

Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer ise programa gösterilen yoğun ilgiden son derece memnundu… Tuncer “Bu güzel programın hazırlanmasına vesile olan Sayın Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya ve burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Beni sizlerle buluşturup bu güzel muhabbetti gerçekleştirmemizi sağlayan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Her ay düzenlenen kültür etkinliklerine büyük önem verdiklerini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da “Gönül Sohbetleri” nin hayırlara vesile olmasını diledi. Tuna “Bu tür programlarla tecrübe paylaşımları sağlıyoruz ve bazı konularda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle gençlerimize bu yolla bir şeyler katabilirsek ne mutlu bizlere…” dedi.