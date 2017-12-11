Görevine yeni başlayan Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Başkan Ak'ı ziyaret etti

Görevine yeni başlayan Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret ederek, güçlü iş birliğinin devam edeceği mesajını verdi.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'i​ makamında ağırlayan Başkan Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yeni büyükelçiye görevinde başarılar diledi. Ak, köklü devlet geleneğine sahip iki ülkenin her zaman dost olacağını hatırlatarak, " Azerbaycan 'daki kardeş belediyemiz Sumgayit ile güçlü bir iş birliğimiz var. Tecrübelerimizi paylaşıyor, güzel çalışmalar yapıyoruz. Düzenlediğimiz Uluslararası Ramazan Etkinliklerimizde de mutlaka Azerbaycan gecesi oluyor, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiriyoruz. Açtığımız kültür evi Azerbaycan'ın sanat ve kültüründen esintiler yansıtırken, sahne gösterisi de folklorik bir zenginlik sunuyor. Bu sene birlikte izlemeyi umuyor görevinizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Ak’ın Türk Cumhuriyetlerine verdiği desteğin takdire şayan olduğunu ve Hocalı Soykırımı Anıtını Türkiye'de ilk yapan Keçiören Belediyesi'nin kendileri için çok önemli bir değer ifade ettiğini belirten Büyükelçi İbrahim, "Sizin Türk Cumhuriyetleriyle kurduğunuz güçlü bağları çok duyuyor ve Azerbaycan'la olan iş birliğiniz, desteğiniz için de teşekkür ediyorum. İki ülke ilişkilerinin güçlenmesi yönünde attığınız adımlar bizleri mutlu etmenin yanında gelecekte de ilişkilerin güçlenmesine katkı sunuyor. İş birliğimizi daha çok güçlendirme gayretinde olacağız, birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi umuyorum." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Ramazan Etkinliklerine dair bilgilerin yer aldığı kitabı ilgiyle inceleyen İbrahim, Ramazan Etkinliklerini merakla beklediğini de sözlerine ekledi.