Görkem Ezgi YILDIRIM Uluslararası P.I.Slovtsov Opera Yarışması’nın büyük ödülünü alarak kariyerine bir basamak daha ekledi

Yurtdışı sahnelerinde adlarından başarılarıyla söz ettiren Devlet Opera ve Balesi genç kuşak solist sanatçılarına her geçen yıl bir yenisi ekleniyor.

Sibirya’da bulunan Krasnoyarsk Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu’nun düzenlediği ve Rusya’nın önemli şan yarışmalarından biri olan IV. Uluslararası P. I. Slovtsov Opera Yarışması , Rus opera sanatçısı Piyotr Ilyiç SLOVTSOV’a ithafen dört yıldır düzenleniyor.

16-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Krasnoyarsk'da düzenlenen yarışmada, hem klasik opera repertuvarı hem de icra edilen eserde yetenek ve becerinin değerlendirildiği XX. ve XXI. yüzyıl modern bestecilerinin eserlerinin yaratıcı opera ve rejisör kategorileri yarıştı.

Türkiye’yi temsilen yarışmaya katılan tek Türk soprano Görkem Ezgi YILDIRIM bu zorlu sınavı başarıyla geçerek “Grand Prix” büyük ödülüne layık görüldü.

Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Görkem Ezgi YILDIRIM , Krasnoyarsk, Rusya'da düzenlenen IV. Uluslararası P. I. Slovtsov Opera Yarışması ödülünün yanı sıra “Krasnoyarsk İl Valiliği Özel Ödülü” ile “En İyi Halk Şarkısı Yorumu” ödüllerini de almaya da hak kazanarak yarışmaya damgasını vurdu.

Ankara’da doğan soprano Görkem Ezgi YILDIRIM, müzik hayatına Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde viyolonsel ve piyano eğitimi alarak başladı. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümünden okul birinciliği derecesiyle mezun oldu. 2006 yılında Profesyonel Ses Derneği'nin düzenlediği Genç Ses Yarışmasında birincilik ödülü aldı. Mezuniyetini takiben Schauspielhaus-Viyana, Grand Theatre de la Lucembourg, Het Toneelhuis- Antwerpen- Belçika ve Nationaltheater Mannheim- Almanya´da solist olarak rol aldı. 2006-2007 sezonunda Ankara Devlet Opera ve Balesinde çalışmaya başladı. Opernwerkstatt Project-Isviçre, 15. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali´nde solist olarak rol aldı. Izmir Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Senfoni Orkestrası, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile konserler verdi. Halen Ankara Devlet Opera ve Balesinde solist olarak görev yapmaktadır.