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Görünümünü 3 yapraklı yoncadan alan Keçiören Belediyesi Yonca Yaşam Merkezi büyük ilgi görmeye devam ediyor

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Görünümünü 3 yapraklı yoncadan alan Keçiören Belediyesi Yonca Yaşam Merkezi büyük ilgi görmeye devam ediyor
Hanımeli Lokali, Beylerbeyi Lokali ve Şehzade Gençlik Merkezi adlı üç bölümden oluşan Merkezde seminerler ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra farklı aktiviteler de düzenleniyor.

Yonca Yaşam Merkezindeki kurslara özellikle hanımlar büyük ilgi gösteriyor. En yoğun talebi gören kurs ise aerobik ve pilates kursu oldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı bu kursu sırasıyla ahşap boyama, takı tasarım ve tezhip kursu takip ediyor.

ŞUBAT'TA İŞKUR KURSLARI BAŞLIYOR

Her mevsim formunu korumak isteyen hanımlar uzman eğitmenlerle birlikte spor yapmanın keyfini yaşarken Şubat ayı içerisinde açılacak olan İŞKUR kursları arasında kuaförlük ve saç bakımı ile pasta yapımı kursunun da ilgi görmesi bekleniyor.

Kadınlar, müzikle birlikte rahat bir ortamda spor yapmalarına imkan sağladığı için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a çok teşekkür ettiklerini ifade ederlerken kursa katılanlar Gümüşdere Ihlamur Vadisinde yürüyüş ve kahvaltı programları düzenlemeyi de ihmal etmiyorlar.  Zaman zaman hamam programları da yapan hanımlar diş sağlığı ve bakımıyla ilgili de bilgilendirilerek sağlık taramasından da geçiriliyorlar.

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