GÖZÜNÜZE, DİZİNİZE DURSUN EMİİ!

Bülent Ertekin

Ben,

03 Mayıs 1965 İzmir'in şirin mi şirin, yeşillerle bezenmiş bir ilçesi Yeşil Tire ünvanını almış, Tire'li

Halil'den olma

Sıdıka'dan doğma

Bülent ERTEKİN.

Bunu niye mi yazdım. Eski tabir ile kafa kağıdımız belli

olsun ki; aşağıda okuyacaklarınızı niye yazdığımı daha iyi anlaşılsın diye.

Tabii ki bu yazıyı okuduktan sonra kimileri de " İktidar şunu şunu şunu da yaptı" deyip bütün menfilikleri de alt alta sıralayacaktır. Önemli değil, zira herkes inancının ve inandığı davasının gereğini yapacaktır. Bizler geçmişte yaşadıklarımız ile elimizde mevcut olan bugünkü imkanları ve kaynakları değerlendirdiğimizde terazinin bir kefesi yada şöyle diyelim hayır ve hasenatı, günahlarına % 1 dahi fazla ise; iyidir makbuldür, muteberdir der yapana, emeği geçene, sebeb olan herkese dua ederiz.

Gaz sıkıntısını,

benzin kuyruklarını,

sabahın kör saatlerinde hastane kuyruklarını,

eczanede sıra beklemeleri,

günde 9 saate varan elektrik kesintilerini,

uçağa binmenin elitlere münhasır bir ayrıcalık olduğunu,

başörtüsünden dolayı okul kapılarında geri döndürüldüğünü yada "ya başını aç yada okulu terk et" vs vs vs birebir yaşayanlardan biriyim.

İsterseniz, benim yaşımda ve benden daha yaşlı iseniz bunların altlarına sizlerde ilave edebilirsiniz.

Bugün ise geldiğiniz noktaya baktığımızda bu memleket için bir çivi dahi çakan herkese TEŞEKKÜR EDERİM!

TEŞEKKÜR EDERİZ

RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN

diyorum.

Lâkin;

hala memnunsuzlar,

hala bedduacılar,

hala küçük görenler,

hala hor görenler olunca;

üstelik bir de

NE YAPTI Kİ KARDEŞİM!

ÜLKEYİ SATAN BUNLAR

ÜLKEYİ.... YAPAN BUNLAR vs vs vs diyenleri görünce üstelik bir de bunu yüksek sesle konuşunca bende dayanamıyor söylüyorum ve yazıyorum.

YUH ARTIK!!!

HEMDE KOCAMAN Bİ YUUUH!!

ELİNİZE,

DİZİNİZE,

GÖZÜNÜZE DURSUN!!!!!



AK Partinin icraatlarından önce 15 yılda Ak Parti İCRAATLARINI yaşanan hangi zorluklar içinde yaptı. Gelin bir bakalım mı?



1) Türkiye'yi Türkiye tarihinin en büyük ve en derin ekonomik krizinden aldı. Batmıştık.



2) Irakta Savaş, Suriye de Savaş, İranda Ambargo, Ukrayna da Savaş,Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan hattında İşgal ve Savaş,Yunanistan Ekonomisi Batmıştı



3) Dünyada Dünyanın 1929 Ekonomik Bunalımından sonraki en büyük krizi olan 2008 Mortgage/Ev Kredileri krizi vardı. Dünya devi ABD de bile bankalar battı. Etkileri 4 yıl sürdü.



4) 2008 yılında Ak Partiye Kapatma Davası açıldı. Ekonomi olumsuz etkilendi.



5) 2007 E-Muhtıra Ekonomiyi olumsuz etkiledi.



6) 2013 yılında Ekonomik veriler olumlu zirve yapmış, faiz dip yapmışken (%5), GEZİ OLAYLARI ile iç ve dış destekli yıpratma çalışmaları yapıldı.



7) 17-25 Aralık Darbe Girişimi ve ekonomiye verdiği büyük zararlar. İranla 80 Milyar Dolarlık ticarete aracılık yapan Halk Banka yapılan saldırılar.



BU ŞARTLAR ALTINDA hangi İCRAATLAR Yapıldı ?

Hepsini yazmak ve okumak zor ,

ÖZETTİR :



Marmaray, Hızlı Trenler, Şehirlerimize Havaalanları,



Elektrik Santralleri ( 610 yeni Santral)



Üniversiteler (51 yeni devlet üniversitesi), Stadyumlar ( 48 yeni Stadyum ),



Spor Salonları ( 343 yeni Spor Salonu )



Olimpik ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzları ( 28 havuz yapıldı, 48 daha yapılıyor ),



Yeni Tiyatro Sahneleri



Metrolar, Tüneller ( 50 km den 207 km ye çıktı), Raylı Sistemler ( 4 il'den 11 il'e çıktı )



Barajlar, Öğrenci Yurtları ( 234 yeni Yurt), Gençlik Merkezi (119 yeni gençlik merkezi)



Kültür Merkezi ( 56 yeni kültür merkezi)



Nükleer Santral 3 Proje start aldı



Modern Bölünmüş Yollar, Modern Adliye Sarayları,



Yerli Marka Otomobil Projesi başladı ( 2020 de tamamlanacak)



İnsansız Hava Aracı üretildi (19 adet ihraç edildi )



Milli Silahlar : Milli Tank (Kendi tasarımımız ALTAY TANKI üretildi)



Milli Helikopter-ATAK; Sismik Araştırma Gemisi, Boğazın Altına Tüpgeçit, Dev Şehir Hastaneleri



81 İle Ücretsiz Kanser Tarama Merkezi



Yatağa Bağlı Hastalara evlerinde bakım başladı



Tersaneler, Limanlar, Çöp Geri Dönüşüm Tesisleri



Türkiyenin ilk yerli FÜZE Yakıtı üretildi



BOR Projelerine destek verildi



Elektrikli Araç Projelerine destek verildi



Yerli Lazer Silahı Projelerine Destek verildi



TEKNOPARK sayısını artırdı(2 den 37 ye çıktı)



Organize Sanayi Bölgeleri kuruldu( 88 yeni OSB )



Dar Gelirliye Konutlar yapıldı.



Başörtüsüne özgürlük ve serbestiyet getirildi.



Hz.Muhammed in Hayatı ve Kuran seçmeli ders yapıldı.



Uzaya yerli uydularımız atıldı...



Ambulans sayısını artırdı. ( Uçak,Gemi ve Helikopter Ambulansları)



Hastane sayısını %10 artırdı. ( 79 yeni hastane )



Hastane yatak sayısını %13 artırdı (13845 yeni yatak)



Yoğun bakım yatağını %793 artırdı (6891 yeni yatak)



Yeni doğan yatağını %405 artırdı. (2695 yeni yatak)



MR cihazı sayısını %1544 artırdı (278 yeni cihaz)



Tomografi cihazı sayısını %277 artırdı. ( 335 yeni cihaz)



Ultrason cihazı sayısını %428 artırdı. ( 2121 yeni cihaz)



Diyaliz cihazı sayısını %212 artırdı. ( 3201 yeni cihaz)



Ağız ve diş sağlığı merkezi sayısını %800 artırdı. ( 112 yeni merkez)





Yeşil Alan miktarını ( 3 milyar 250 milyon Fidan dikti )



Orman miktarını artırdı (1.7 milyon hektar artır)



Milli Park sayısını artırdı. ( 7 Yeni Milli Park)



Tabiat Parkı sayısını artırdı. ( 167 yeni Tabiat Parkı )



Temiz Plaj sayısını artırdı.





KOBİ'lere destekleri kat kat ( 172 Kat artırdı)



Savunma Sanayisi Yerlilik Oranını (%24 ten %55 e )



Açılan İşyeri Sayısını artırdı.



Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi yapıldı. ( 40 adet yeni)



Turist sayısını üç katı artırdı.



Öğrenci sayısını, Öğrenci Burslarını Kat Kat artırdı -Üniversite bursu %478 arttı.



İlk ve orta öğretim bursu %1000 arttı.



Doğalgazlı il sayısını artırdı.



İçmesuyu ulaşan insan sayısını artırdı. ( 52.178 Üniteye içme suyu götürdü)



İçmesuyu Arıtma Tesisi sayısını artırdı. (%36 dan %56 ya)



Atıksu Arıtma Tesisi sayısını artırdı. (145 tesisten 563 tesis e yükseltti)



Ülkenin ELEKTRİK üretimini iki katı artırdı (129 milyar kwh den 250 milyar kwh e)



Ortalama Yaşam Süresini artırdı



Okuma Yazma Oranını,

Okullaşma Oranını artırdı.



Tarımsal Üretimi artırdı, Çiftçiye Destekleri artırdı



Halka Sosyal Destekleri artırdı.



TİKA Projelerini artırdı (2.241'den 13.000'e yükseltti)



Şehit Ve Gazilere Desteği artırdı.



Eğitim ve Sağlık Harcamalarını artırdı.



Bebek-Çocuk Aşılama Oranını artırdı.



Kişi başına düşen Doktor,Hemşire ve Ebe oranını artırdı.



Yurtdışı Temsilcilik-Elçilik-Konsolosluk sayılarını artırdı (163 ülkeden 221 ülkeye)



MB Döviz Rezervlerini yükseltti (28,1 Milyar$'dan 125 Milyar$ lara)



Türkiyenin ilk Tohum GEN Bankasını açtı ve tohum ithalatını azaltmaya başladı



Türkiyenin ilk Milli Botanik Bahçesini açtı.





Enflasyonu düşürdü. ( %30-35' den %8-10'a )



Faizleri DÜŞÜRDÜ. ( %63 den %8-10 a )



Ekonomiyi BÜYÜTTÜ ( Yıllık ortalama %5 )



Ülkenin ALTIN Rezervini ARTIRDI (1 Milyar$'dan 19,5 Milyar$'a çıkartıldı)



İMF ye Borcu YOK ETTİ.



Hava Kirliliğini YOK ETTİ. (121 Hava Kalitesi Ölçüm istasyonu Kur)



Çöp Sorununu YOK ETTİ.



Trafik Canavarını YOK ETTİ (ölüm oranı 5.7 den 2.3 e düştü)



81 il e MOBESE sistemi KURDU.



KOBİ'leri DESTEKLEDİ.



Meslek Liselerine Katsayı Zulmünü YOK ETTİ.



Öğrenciye Ders kitabını ücretsiz dağıttı (Toplam 1.9 milyar kitap)



Öğrenciye ücretsiz Süt dağıttı.



Öğrenciye Tablet dağıttı milyonlarca...



Okullara Bilgisayar dağıttı, Okullara Akıllı Tahta ( 85.000 tane dağıtıldı)



Okullara Projeksiyon (160.000 tane dağıtıldı)



Üniversite Harçlarını KALDIRDI.



Binlerce Tarihi Eserimizi Yurda GETİRDİ.( 85 eser )



Binlerce Tarihi Yapıyı RESTORE ETTİ. ( 4.000 varlık )



Orhun Abidelerine giden 48 Km Asfalt yol yaptı... Milliyetçiler nerdesiniz ??





Özel Eğitime ihtiyacı olan 56.000 i aşkın öğrenciyi ücretsiz taşıdı



13 yılda kümülatif Enflasyon %185 artmışken ; Asgari ücret %415 arttı



En düşük SSK Emekli aylığı % 317 arttı



Ortalama memur maaşı %329 arttı



En düşük memur maaşı %435 arttı



Öğretmen maaşı %317 arttı



Muhtar maaşı %794 arttı



Güçsüz Kimsesiz aylıkları %478 arttı



Engelli ve yaşlı maaşı % 1000 arttı





Dünyanın 3. Deniz Dolgulu Havalimanını Yaptı ( Ordu-Giresun Havalimanı )



Dünyanın 4. Deniz Dolgulu Havalimanının Yapımına başladı ( Rize-Artvin Havalimanı)



Dünyanın 6.En Yüksek Barajını tamamladı ( Deriner Barajı)



Dünyanın 3. En Yüksek Barajını yapıyor ( Yusufeli Barajı)





Ağaçlandırmada Dünya 3.sü olduk



Dünyanın 3.Büyük Tohum Gen Bankasını kurdu



Avrupanın 2.Büyük Milli Botanik Bahçesini kurdu



Dünyanın 7.Büyük Havaalanını yaptı



Dünyanın TEK Deniz Altı Boru Sistemi ile Su Taşımasını yaptı ( KKTC Su Temini Projesi)



Dünyanın EN DERİN Batırma Tünelini yaptı ( MARMARAY )



İnsansız Hava Aracı (İHA) üreten Dünyada 3.Ülke olduk



Dünyanın 4.Büyük Köprüsünü içeren Otoyol Projesini yapıyor ( Gebze İzmir Otoyol Projesi)



Dünyada İLK defa iki kıtayı yeraltından Su Tüneli ile birleştirdi ( Melen Projesi)



Dünyada Tramvay üreten 6 ülkeden birisi olduk



Dünyanın 5. En Uzun Sulama Tünelini yaptı ( MAVİ Tünel Projesi KONYA)



Avrupa'nın 6. ,Dünya'nın 8. Hızlı Trene Sahip Ülkesi olduk



Dünyanın 6. En Çok TURİST Çeken Ülkesi olduk.



Türk Hava Yolları Avrupa'nın En İyi Hava Yolları Ödüllerini topladı



Mavi Bayraklı (Temiz) Plaj sayısında Dünya 2.si oldu.

Yeter mi!

Bence YETMEZ!! YETMEZ!!! YETMEZ!!!





Hepsini bir kenara koydum.

Hepsini YOK/BOŞ GÖRDÜM.

Lâkin bir tek icraatı bile benim duamı almasına yetmiştir.

Bugün benim eşim



ELHAMDÜLİLLAH.

BUGÜN BAŞÖRTÜSÜ İLE DEVLETİNDE DEVLETİN KURUMLARINDA ALNI AÇIK OLARAK VAZİFESİNİ YAPIYOR.



İsimler ve resimler hiç önemli değil.

KİM

yada

KİMLER YAPMIŞ İSE

RABBİM (c.c) HEPSİNDEN,

EBEDİYEN RAZI OLSUN.

BİZ ONDAN,

BİZ ONLARDAN RAZIYIZ

YETER Kİ RABBİMDE (c.c) RAZI OLSUN.



Selâm ve dua ile.