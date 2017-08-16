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Grafiti Sanatçısı Yiğit Baykan cevap verdi. Utanıp özür dileyecek misin Oda TV?

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Grafiti Sanatçısı Yiğit Baykan cevap verdi. Utanıp özür dileyecek misin Oda TV?
BAŞKAN GÖKÇEK TWITTER HESABINDAN, HABERE KONU OLAN ÇALIŞMAYI YAPAN GRAFİTİ SANATÇISI YİĞİT BAYKAN’IN AÇIKLAMASINI YAYINLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Oda TV tarafından dün yapılan "Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Hero' dedi” haberiyle ilgili olarak, Grafiti Sanatçısı Yiğit Baykan’ın, "28 yaşındayım ve 11 yaşından beri Hero kelimesini kullanıyorum” sözlerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından yayınlayarak, "Grafiti Sanatçısı Yiğit Baykan cevap verdi. Utanıp özür dileyecek misin Oda TV?" diye sordu.

Başkan Gökçek, Oda TV’nin, ANKAPARK’ın trafo ve elektrik dağıtım merkezinin boyama işlerini yapan bir grafiti sanatçısının "Hero" şeklindeki imzasını FETÖ’cülerle ilişkilendirmesi üzerine, imzanın sahibi genç Grafiti Sanatçısı Baykan’ın açıklamasının yer aldığı video kaydını Twitter'dan yayınladı.

Gökçek, Sanatçı Baykan’ın, “Oda Tv bizi karalamak için 'Hero' konusunu dile getirmişti. Grafiti Sanatçısı Yiğit Baykan cevap verdi. Utanıp özür dileyecek misin Oda Tv?” diye sordu. 

-YİĞİT'İN EŞ ANLAMLISI...

Başkan Gökçek’in paylaştığı videoda, Grafiti Sanatçısı Yiğit Baykan, 28 yaşında grafiti sanatçısı olduğunu ve 11 yaşından beri grafiti yaptığını belirterek, “Her grafiti sanatçısının bir lakabı olmalı. Ben de bir lakap bulmak için internete baktım. Google'a yazdım ve Google bana Yiğit’in eş anlamlısı olarak, Hero kelimesini verdi. Çizimlerimin  altına, 11 yaşından beri 'Hero' kelimesini kullanarak imza atıyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile ilişkisinin, 2006 yılında Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nin düzenlediği bir etkinlikte boyamaya hak kazanmasıyla başladığını belirten Baykan, şöyle devam etti:

“2007 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın Zeytinburnu’nda düzenlediği mitingde portresini çizdim. Portrenin sağ alt köşesine de Hero imzasını attım. Ben bu ülkede yıllardır Hero lakabını kullanıyorum.

Güzel şeyler yapıyorum. Benim ANKAPARK’taki çalışmalarımın altına attığım 'Hero' imzasının, FETÖ'cu vatan hainleriyle,  bir tişört yazısıyla bir tutulup, 17 yıllık sanat hayatıma zarar vermesi, benim için kabul edilemez.” 

-BAŞKAN GÖKÇEK’E, DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLER" 

Açıklamasında, ANKAPARK’taki çalışmasıyla da ilgili bilgi veren Baykan, şunları söyledi:

“ANKAPARK projesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aldığımız bir proje… Graffit Tema ve Rulo Sanat Ekibi ile yaptık.

ANKAPARK’ta attığım imza, geçen sene, bu olayların olmadığı zamanlarda attığım bir imzadır sadece.

ANKAPARK ekibi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim.”

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