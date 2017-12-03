"Grip” Deyin Geçmeyin!

Hatice Kasapoğlu / Editör

Mevsim itibariyle gribal enfeksiyon geçirenlerin sayısında büyük artış var. Bu enfeksiyonların vücut direnci düşen kişilerde ölümcül olabileceğine işaret eden Dr. Buğra Buyrukçu , düzenli beslenme başta olmak üzere mutlaka önlem alınması gerektiğini söyledi.

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, hava sıcaklığındaki ani değişikliklerin grip vakaaları nda önemli artışa yol açtığını ifade etti. İşyeri, okul, kreş, toplu taşıma araçları gibi insan yoğunluğunun ve temasının fazla olduğu noktalarda gribin yayıldığını anımsatan Dr. Buyrukçu, vücut direnci yüksek olanlarda solunum virüslerinin sadece birkaç gün halsizlik ve boğaz ağrısı şeklinde görülüp geçtiğini söyledi. Dr. Buyrukçu virüsün, vücut direnci düşen kişilerde ise üst solunum yollarında artarak hastalığa yol açtığını vurguladı. Vücut direnci zayıf olan kronik hastalarla, şeker ve kanser hastalarının, çocukların, gebelerin ve yaşlıların risk grubunda olduğunu kaydeden Buğra Buyrukçu şöyle devam etti:

Önlem alınmaz ise ölümcül olabilir

“Bu kişilerde gerekli önlemler alınmaz ise grip öldürücü olabilir. Bizim özellikle risk grubundakiler için önerimiz öncelikle beslenmelerine çok dikkat edilmesidir. Bir üst solunum yolu hastalığı olan gribe yakalananların tedavi süresince bol sıvı tüketmesi, dengeli beslenmesi ve yeterince istirahat etmesi yerinde olacaktır. Portakal, mandalina, elma, greyfurtun yanısıra havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi C ve A vitamini ağırlıklı sebze-meyveler tüketmek de vücut direncini arttıracaktır. Hastalık döneminde içilen ılık su miktarı 8-10 bardağın altına düşmemelidir. Elbette asıl önemlisi kişilerde gribe yakalanmadan önlem almak ve bu virüse karşı bir savunma kalkanı oluşturmaktır. Düzenli beslenme en önemli kalkan olmakla birlikte, doğru bitkiler ürünlerle, doğru bir şekilde hazırlanacak çaylarla da hastalığa karşı direnç sağlanacaktır.”

Evde hazırlanabilecek pastil tarifi

Dr. Buğra Buyrukçu gribe karşı evde hazırlanabilecek bir pastil tarifi de verdi. Malzemeler: 8 çorba kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 4 tane karanfil, 4 tane karabiber tohumu, 1 tane limon, 6 damla propolis, 2 tatlı kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı çörek otu tozu… Tüm malzemeler bir kap içinde yoğunluk sağlayıncaya kadar kısık ateşte kaynatılır. (limonu kaynamaya başlayınca içine sıkın) Sonra pişirme kağıdı üzerine dökülerek buzdolabinda dondurulur, dil altında eritilerek tüketilir. Günde 4-6 adet tüketilebilir